Группировку спасателей в Приморье увеличат на 510 человек

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Дополнительная группировка спасателей из регионов Дальнего Востока и Сибири прибудет для ликвидации последствий паводка в Приморье в течение трех суток, сообщает Сибирский региональный центр МЧС России.

В среду первый заместитель главы МЧС РФ Владимир Степанов заявил, что группировку МЧС в Приморье увеличат на 500 человек. Утром в четверг в Приморский край выдвинулись 15 спасателей из Хабаровска и колонна техники. Также самолет доставил 120 спасателей из Новосибирска.

"Приказом Сибирского регионального центра МЧС России в течение трех суток в Приморский край прибудет дополнительная группировка из 510 специалистов. Для скорейшего восстановления жизнеобеспечения населения Приморья спасатели направлены из Камчатского и Хабаровского краёв, Магаданской, Сахалинской, Новосибирской областей и пилоты Красноярского авиационно-спасательного центра", — говорится в сообщении.

Спасатели оснащены специальным оборудованием, снаряжением и плавательными средствами.

"Командировка продлится до тех пор, пока будет потребность в наших силах, пока не будет улучшения общей обстановки на территории округа, мы не покинем этот регион", — сказал заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Александр Еремеев.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.