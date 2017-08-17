На горящем складе в Москве могут обрушиться стены

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Существует угроза обрушения несущих стен в горящем здании на севере Москвы, сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

Как он пояснил, на складе горят товары народного потребления, а именно "автомобильная химия, автомобильные масла, лакокрасочные изделия для проведения строительных работ".

"В несущих конструкциях имеются трещины. Существует угроза обрушения несущих стен", — сказал Денисов.

По его словам, интенсивность горения снижена, угроза распространения огня практически отсутствует.

Площадь пожара на складе на севере Москвы в настоящее время составляет 15 тысяч квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. В 2.45 пожар был локализован. Ранг пожара был снижен с третьего до первого.