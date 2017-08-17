МЧС снизило ранг пожара на складе в Москве

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ранг пожара на складе на севере Москвы снижен до первого, сообщил столичный главк МЧС России в Twitter.

Крупный пожар на складе на севере Москвы был локализован в 2.45, ранее ему был присвоен третий ранг сложности.

"В 03.05 рангу пожара №3 объявлен отбой, ранг пожара снижен до первого", — говорится в сообщении.

Площадь пожара в настоящее время составляет 15 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, происходит интенсивное горение продукции широкого потребления. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли.

В 03:05 рангу пожара № 3 объявлен отбой, ранг пожара снижен до 1 бис. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 17 августа 2017 г.

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