ДТП в Приморье унесло жизни трех человек

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Трое жителей Приамурья, в том числе ребенок, погибли, еще трое человек госпитализированы в результате столкновения иномарки и грузовика "Урал" на трассе в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.

В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на повороте из поселка Славянка в районе 111 километрах автодороги Раздольное-Хасан.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи.

"По предварительным данным, 38-летний житель города Белогорска Амурской области — водитель автомобиля Toyota Wish, двигаясь из поселка Славянка в направлении Андреевки, совершил столкновение с грузовиком "Урал", двигавшимся из поселка Хасан в направлении Раздольного", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров иномарки — его супруга 28 лет и 9-летняя дочь — скончались до приезда скорой помощи. Медики госпитализировали двоих пассажиров "Урала" с травмами различной степени тяжести. Пятилетний пассажир Toyota доставлен в реанимационное отделение.

По данным полиции, ДТП произошло в светлое время суток на сухом асфальте. Назначены экспертизы, идет проверка.