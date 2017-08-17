Жителям домов возле горящего склада на севере Москвы ничего не угрожает

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жители домов возле горящего склада на севере Москвы находятся в безопасности, загрязнения воздуха не зафиксировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Площадь пожара на складе на севере Москвы в настоящее время составляет 15 тысяч квадратных метров, ему присвоен третий ранг сложности, отметили в ведомстве. По информации спасателей, "происходит интенсивное горение продукции широкого потребления".

"На месте также работает передвижная лаборатория ГУМЧС России по Москве, проводящая мониторинг состояния атмосферного воздуха на месте пожара на предмет превышения ПДК (предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе — ред.). По результатам мониторинга превышений ПДК не зафиксировано, населению близлежащих домов ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

С огнем борются 133 человека, задействовано 53 единицы пожарно-спасательной техники.