Пожарный вертолет вылетел на тушение пожара на складе на севере Москвы

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пожарный вертолет Ка-32А вылетел на пожар на складе на севере Москвы, второй вертолет приведен в готовность, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Площадь пожара на складе на севере Москвы в настоящее время составляет 15 тысяч квадратных метров, ему присвоен третий ранг сложности. По данным МЧС, "происходит интенсивное горение продукции широкого потребления".

"Пожарный вертолет Ка-32А вылетел к месту пожара на улице Полярная, 31А на помощь огнеборцам", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, вертолет оборудован водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сливать на очаг возгорания сразу пять тонн огнегасящей жидкости. "Второй вертолет Ка-32А приведен в готовность №1 и по необходимости также вылетит на помощь в любой момент", — подчеркнули в департаменте.