МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ выразила Швейцарии несогласие с разблокированием счетов бывшего руководителя ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина, а само это решение сочла политизированным, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Ранее в пресс-службе генеральной прокуратуры Швейцарии РИА Новости сообщили, что счета бывшего руководителя ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина разблокировали еще в мае 2017 года, так как Швейцария сочла невозможным оказание помощи РФ в данном деле.

"Позицию швейцарской стороны в вопросе сотрудничества по уголовному делу Бородина считаем непоследовательной, а приведенные утверждения в ее обоснование недоказательными, не основанными на нормах международного права, а принятое решение абсолютно политизированным. Генеральная прокуратура России выразила швейцарским коллегам категорическое несогласие с принятым решением, идущим вразрез с международными обязательствами этого государства по борьбе с преступностью, в том числе с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

В конце 2010 года следственный департамент МВД РФ возбудил дело в отношении Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал "Банк Москвы". Бородину и Акулинину было заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое предусматривает до четырех лет лишения свободы. Оба фигуранта дела были объявлены в международный розыск. Великобритания предоставила Бородину политическое убежище. В мае 2016 года Интерпол исключил Бородина из списка разыскиваемых личностей.

В заявлении генпрокуратуры Швейцарии отмечается, что судопроизводство по делу Бородина было открыто в июле 2011 года, а в июне 2014 года получила просьбу со стороны РФ заблокировать счета Бородина. По данным швейцарской прокуратуры, на различных счетах в местных банках у предпринимателя хранилось более 300 миллионов франков, которые были заблокированы. Однако позднее со счетов был снят арест.

В генпрокуратуре Швейцарии подчеркнули, что это решение касается только данного дела "и не затрагивает основное сотрудничество между генеральными прокуратурами России и Швейцарии".

По данным швейцарской телерадиокомпании SRF, основанием для разблокировки средств послужило то, что, по мнению швейцарских властей, Россия не гарантировала справедливого судебного разбирательства и не соблюдала "закрепленных европейской конвенцией о правах человека принципов судопроизводства".

Генпрокуратура РФ, в свою очередь, назвала голословными и необоснованными утверждения о якобы несоблюдении в отношении Бородина права на справедливое судебное разбирательство и нарушениях Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.

Российское надзорное ведомство указало, что несмотря на прекращение дела в Швейцарии, по настоянию РФ арест счетов сохранялся до мая, и решение Швейцарии о его снятии стало неожиданным, учитывая шестилетний опыт плодотворного взаимодействия по делу. По данным ГП РФ, расследования по делу как в России, так и в других государствах продолжаются, — в том числе и в странах ЕС, которые исполняют российские запросы и помогают в расследовании, блокируют и арестовывают имущество Бородина.