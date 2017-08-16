В Москве мужчина поплыл за отвязавшейся лодкой и едва не утонул

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мужчина едва не утонул в Кировской пойме Москвы-реки на северо-западе столицы, поплыв за отвязавшейся лодкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел в среду вечером в 500 метрах от поисково-спасательной станции "Кировская".

"Во время патрулирования дежурная смена заметила в 20 метрах от берега зовущего на помощь мужчину. В 21.55 пострадавшего подняли на борт катера", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, мужчина 1975 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался поплыть за отвязавшейся лодкой. "Спасатели оказали ему первую помощь", — добавили в департаменте.