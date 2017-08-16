УФАС Московской области возбудило дела против "Дикси" и "Магнита"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Московской области возбудило дела против крупных российских ритейлеров "Дикси" и "Магнита" за создание дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров, сообщается на сайте ведомства.

"Московским областным УФАС России в отношении АО "Тандер" и АО "Дикси-Юг" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") возбуждены дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"…, выразившегося в установлении в договорах поставки различных условий по выплате вознаграждений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушения были выявлены по результатам внеплановой проверки. Различные требования по выплате вознаграждений, прописанные в договорах компаний с поставщиками продовольственных товаров, создали, по мнению ведомства, дискриминационные условия для поставщиков и поставили их в неравное положение по отношению друг другу.

УФАС России инициировало антимонопольные расследования по признакам нарушения антимонопольного законодательства.