УФАС Московской области возбудило дела против "Дикси" и "Магнита"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Московской области возбудило дела против крупных российских ритейлеров "Дикси" и "Магнита" за создание дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что нарушения были выявлены по результатам внеплановой проверки. Различные требования по выплате вознаграждений, прописанные в договорах компаний с поставщиками продовольственных товаров, создали, по мнению ведомства, дискриминационные условия для поставщиков и поставили их в неравное положение по отношению друг другу.
УФАС России инициировало антимонопольные расследования по признакам нарушения антимонопольного законодательства.