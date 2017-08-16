Нижегородский СК проверит данные о дефиците вакцины от полиомиелита

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг — РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку информации об отсутствии в Нижегородской области вакцины от полиомиелита, сообщает в среду управление СК по региону.

Ведомство уточняет, что сюжет об отсутствии на территории Нижегородской области вакцины от полиомиелита был показан в программе одного из центральных телеканалов. В нем, в частности, мать 6-месячной девочки говорит, что ее ребенок остался без прививки от этого инфекционного заболевания, а представитель областного министерства здравоохранения заявляет об отсутствии вакцин в регионе.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области организована доследственная проверка… Следователи СК полагают, что здоровье малолетних детей, подлежащих вакцинации, подвергается опасности. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в нескольких регионах РФ наблюдается дефицит вакцины от полиомиелита.

Пресс-служба министерства здравоохранения РФ сообщила, что ведомство к концу августа заключит контракты на поставку более 1 миллиона доз вакцины от полиомиелита, которые направят в регионы к середине октября. В Минздраве уточнили, что правительством РФ "было дополнительно выделено из резервного фонда почти 1,2 миллиарда рублей".