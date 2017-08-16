СК проверяет данные о падении футбольных ворот на девочку под Смоленском

ВОРОНЕЖ, 16 авг — РИА Новости. СК начал доследственную проверку по информации о падении футбольных ворот на 11-летнюю девочку в Смоленской области, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"По предварительным данным, инцидент произошел 7 августа 2017 года, 11-летняя девочка в результате происшествия получила травму – перелом ноги и была госпитализирована в детскую областную больницу", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ области Наталья Зуева, пользователи соцсетей выложили фотографию ворот детской площадки во дворе 3 микрорайона города Десногорск, где и произошел инцидент.

По данным СМИ, девочка облокотилась на штангу, и конструкция "сложилась" на ногу ребенка. Школьнице сделали операцию в Смоленске.

"Начата доследственная проверка по появившемуся в средствах массовой информации сообщению о травмировании малолетней девочки в городе Десногорске в результате падения футбольных ворот", — сообщает следствие.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию детской площадки.