Пропавшую башкирскую школьницу нашли в Казани

УФА, 16 авг — РИА Новости. Девятиклассницу, которая ушла из дома в Башкирии и пропала, нашли в Казани, она жива и здорова, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы башкирского МВД Зиля Хакимова.

Ранее сообщалось, что родственники 14-летней девочки заявили в полицию о том, что она ушла из поселка Буйда Учалинского района в понедельник и до сих пор не вернулась домой. Предположительно, она уехала в Уфу.

"Девочка нашлась. Она была в Казани, ее задержали сотрудники полиции на казанском вокзале. Она жива и здорова, сейчас она находится у родственницы в Казани, родители выехали за ней", — рассказала Хакимова.

Ранее в Следственном комитете по региону в результате доследственной проверки выяснили, что девочка 15 августа на уфимском железнодорожном вокзале купила билет на поезд в Москву. Спустя несколько часов она сдала билет. Сейчас правоохранители выясняют, каким образом девочка добралась из Уфы до Казани, а также причины ее ухода из дома.