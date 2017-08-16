Пропавшую башкирскую школьницу нашли в Казани

УФА, 16 авг — РИА Новости. Девятиклассницу, которая ушла из дома в Башкирии и пропала, нашли в Казани, она жива и здорова, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы башкирского МВД Зиля Хакимова.
"Девочка нашлась. Она была в Казани, ее задержали сотрудники полиции на казанском вокзале. Она жива и здорова, сейчас она находится у родственницы в Казани, родители выехали за ней", — рассказала Хакимова.
Ранее в Следственном комитете по региону в результате доследственной проверки выяснили, что девочка 15 августа на уфимском железнодорожном вокзале купила билет на поезд в Москву. Спустя несколько часов она сдала билет. Сейчас правоохранители выясняют, каким образом девочка добралась из Уфы до Казани, а также причины ее ухода из дома.