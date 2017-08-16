Супруги пытались провезти в Россию английский антиквариат на миллион рублей

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Супружеская пара пыталась ввезти в Россию английский антиквариат на 1,2 миллиона рублей, рассказывая таможенникам, что все это они купили на блошиных рынках и потратили не более нескольких десятков тысяч рублей, сообщает ФТС в среду.

Задержанные домодедовской таможней граждане РФ — женщина 29 лет и мужчина 43 лет — проследовали через "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако в ходе досмотра багажа инспектор обнаружил 80 декоративных старинных предметов XIX – XX века: английскую фарфоровую посуду, декоративные французские статуэтки, гравюры в паспарту, микроскоп, подзорные трубы, часы, подсвечники.

По данным ведомства, коллекционеры пояснили, что приобретали изделия несколько лет подряд на ярмарках в Англии. По словам пассажиров, стоимость предметов не превышает нескольких десятков тысяч рублей. При этом, согласно заключению эксперта, представленные предметы выполнены в Западной Европе в XIX – начале XX века и относятся к категории культурных ценностей. Стоимость незадекларированного антиквариата составила 1,165 миллиона рублей.

"В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 226.1 Уголовного кодекса РФ "контрабанда культурных ценностей…". Законодательством предусмотрено наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.