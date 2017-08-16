В Курганской области возбудили дело после гибели полицейского на охоте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Зауралье по факту гибели 36-летнего жителя Тюмени из-за неосторожного обращения с охотничьим ружьем, сообщает в среду СУ СК РФ по Курганской области.

Как сообщалось ранее, 14 августа на охоте в результате случайного выстрела из собственного ружья погиб начальник следственного отдела тюменского отдела полиции № 6.

"По результатам проведенной процессуальной проверки следователем Каргапольского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 36-летнего жителя Тюмени от полученного им огнестрельного ранения бедра. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", — уточняет ведомство.

По данным управления, инцидент произошел возле села Изъедугино Шатровского района Курганской области.