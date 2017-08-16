Жителя Курска обвинили в организации двух убийств и покушении

ВОРОНЕЖ, 16 авг — РИА Новости. Жителя Курска будут судить по делу об организации двух убийств и покушения, а также о ряде других преступлений, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"В июне 2010 года на территории одного из садовых обществ, расположенных в деревне Щетинка Курского района, злоумышленником и его соучастниками с соблюдением требований конспирации произведены несколько выстрелов из охотничьего карабина марки "Сайга" в ранее знакомую ему супружескую пару. Преступление было совершено на почве имевшихся ранее личных неприязненных отношений", — говорится в сообщении.
"В июне 2010 года обвиняемый решил организовать убийство другого мужчины, к которому испытывал личные неприязненные отношения… В августе 2010 года на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказской к автомобилю курянина подъехал мотоцикл, откуда один из злоумышленников произвел в последнего несколько выстрелов из огнестрельного оружия", — сообщает следствие. Потерпевший скончался на месте.
По информации следствия, в конце мая 2013 года в одной из деревень Курского района обвиняемый с друзьями избили незнакомого мужчину, который скончался в больнице.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — констатирует следствие.