Жителя Курска обвинили в организации двух убийств и покушении

ВОРОНЕЖ, 16 авг — РИА Новости. Жителя Курска будут судить по делу об организации двух убийств и покушения, а также о ряде других преступлений, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 38-летний житель Курска обвиняется в покушении на убийство организованной группой, убийстве двух человек, совершенном организованной группой, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия организованной группой, самоуправстве с применением насилия и с угрозой его применения, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном по найму группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Преступления были совершены с 2010 по 2013 годы.

"В июне 2010 года на территории одного из садовых обществ, расположенных в деревне Щетинка Курского района, злоумышленником и его соучастниками с соблюдением требований конспирации произведены несколько выстрелов из охотничьего карабина марки "Сайга" в ранее знакомую ему супружескую пару. Преступление было совершено на почве имевшихся ранее личных неприязненных отношений", — говорится в сообщении.

В результате мужчина был тяжело ранен, но остался жив, а женщина получила касательное ранение головы, не причинившее вреда здоровью. Однако в марте 2011 года, по данным следствия, обвиняемый с соучастниками расстреляли мужчину у подъезда его дома из автомата АК-47.

"В июне 2010 года обвиняемый решил организовать убийство другого мужчины, к которому испытывал личные неприязненные отношения… В августе 2010 года на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказской к автомобилю курянина подъехал мотоцикл, откуда один из злоумышленников произвел в последнего несколько выстрелов из огнестрельного оружия", — сообщает следствие. Потерпевший скончался на месте.

По информации следствия, в конце мая 2013 года в одной из деревень Курского района обвиняемый с друзьями избили незнакомого мужчину, который скончался в больнице.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — констатирует следствие.