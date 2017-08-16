Пьяный кемеровчанин натравил собаку на полицейского

КЕМЕРОВО, 16 авг — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело в отношении жителя города Кемерово, который натравливал собаку бойцовской породы на сотрудника полиции, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
"После этого полицейский разъяснил гражданину, что появление в состоянии опьянения в общественном месте является административным правонарушением, в связи с чем предложил мужчине пройти в служебный автомобиль. Однако злоумышленник вместо выполнения законных требований сотрудника полиции стал натравливать на него собаку. Примечательно, что собака была без намордника", — говорится в сообщении.
В итоге 37-летний кемеровчанин стал фигурантом уголовного дела по статье "покушение на применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти", максимальные санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.