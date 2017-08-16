МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Организованная группа из 10 жителей Забайкалья получила реальные и условные сроки за продажу спиртосодержащей жидкости, которую они в течение восьми лет поставляли с Кавказа и под видом питьевого спирта реализовывали на территории региона, сообщается на сайте СК РФ.

Виновными по статье "хранение, перевозка, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершённые организованной группой" признаны 10 участников преступной группы, которая состояла из двух жителей краевого центра и восьми жителей Оловяннинского района.

"Приговором суда организатор преступной группы и три её активных участника приговорены к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Двое других членов группы осуждены к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказания все они будут в исправительной колонии общего режима. Остальные участники преступной группы осуждены к иным видам наказания, не связанным с реальным лишением свободы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 2008 по 2016 год участники ОПГ занимались незаконной продажей спиртосодержащей жидкости, не соответствующей требованиям безопасности, под видом питьевого спирта. Один из читинцев организовал поставку из Владикавказа в Читу спиртосодержащей жидкости "Антисептин-Марат", применяющуюся для антисептической обработки поверхностей и не предназначенную для питья. Далее опасная жидкость переправлялась в Оловяннинский район Забайкалья, где другие участники преступной группы продавали местным жителям ее под видом питьевого спирта.

За все время они продали "почти 55 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, которая, по заключению судебной химической экспертизы, содержит денатурирующую добавку битрекс и опасна при употреблении внутрь". Преступную схему разоблачили сотрудники регионального управления МВД и передали материалы в следственные органы СКР.