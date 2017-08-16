МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Организованная группа из 10 жителей Забайкалья получила реальные и условные сроки за продажу спиртосодержащей жидкости, которую они в течение восьми лет поставляли с Кавказа и под видом питьевого спирта реализовывали на территории региона, сообщается на сайте СК РФ.
"Приговором суда организатор преступной группы и три её активных участника приговорены к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Двое других членов группы осуждены к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказания все они будут в исправительной колонии общего режима. Остальные участники преступной группы осуждены к иным видам наказания, не связанным с реальным лишением свободы", — говорится в сообщении.
За все время они продали "почти 55 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, которая, по заключению судебной химической экспертизы, содержит денатурирующую добавку битрекс и опасна при употреблении внутрь". Преступную схему разоблачили сотрудники регионального управления МВД и передали материалы в следственные органы СКР.