В Новокузнецке вынесли приговор кондуктору по делу о ложном минировании

КЕМЕРОВО, 16 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка признал 47-летнего местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначил ему 400 часов обязательных работ, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 23 апреля. Неизвестный с сотового телефона позвонил в дежурную часть городского УМВД и сообщил о минировании здания одного из местных отделов полиции. Сотрудники УФСБ совместно с полицейскими установили личность подозреваемого.

"Подозреваемым оказался житель Новокузнецка, работающий кондуктором маршрутного такси. Оказалось, что 47-летний мужчина совершил анонимный звонок, действуя из хулиганских побуждений, при этом осознавая противоправность и общественную опасность своих действий", — сказали в УФСБ.

Собранные материалы по противоправным действиям новокузнечанина послужили основанием для возбуждения против него уголовного дела по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"Центральный райсуд Новокузнецка признал мужчину виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ", — информировали в ведомстве.