Допрос свидетелей: Улюкаев обвинил Сечина в провокации

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Гособвинение раскрыло в суде детали получения экс-главой Минэкономразвития России Алексеем Улюкаевым взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина: по материалам дела, бывший министр прибег для вымогательства к шантажу и угрозам, а руководитель нефтяной компании воспринял их серьезно и обратился в ФСБ.

Поводом для взятки, по версии обвинения, стала приватизация "Башнефти". В обвинительном заключении говорится, что Улюкаев сначала предлагал исключить "Роснефть" из списка претендентов, позднее дал положительный отзыв, а затем на саммите стран БРИКС в Индии предложил Сечину заплатить "благодарность" за такое решение.

Также в суде было заявлено, что взятку в 2 миллиона долларов Улюкаеву вручил лично Сечин. Бывший министр отрицает такую версию событий, утверждая, что глава "Роснефти" его подставил.

Дела хорошо, читаю Чехова

Перед началом заседания бывший министр был настроен дружелюбно, держался уверенно, много шутил и, несмотря на запрет общаться с прессой, ответил на несколько вопросов журналистов.

"Я много читаю. Дела у меня хорошо", — сказал он, заходя в здание суда.

Он рассказал, что читает произведения Антона Чехова. "Сейчас читаю "Убийство", — пояснил экс-министр. Он отметил, что отдает предпочтение работам писателя, которые тот создал в зрелом возрасте.

Улюкаев добавил, что сам также "не бросал" писать. Ранее в интернете были опубликованы его стихотворения.

Также стало известно, что экс-министр продолжает следить за состоянием российской экономики, которое он оценил как "отличное, но не безнадежное".

Поездка на Гоа и в офис "Роснефти"



Согласно обвинительному заключению, Улюкаев сделал предложение Сечину о выплате 2 миллионов долларов, когда оба находились в командировке на Гоа.

"Находясь в служебной командировке на Гоа (Индия) в октябре 2016 года на саммите стран БРИКС, Улюкаев потребовал от Сечина взятку в размере 2 миллионов долларов в качестве благодарности за дачу им положительного заключения на осуществление сделки по приобретению акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать законным действиям "Роснефти" путем дачи отрицательных заключений по иным сделкам компании", — сказал в суде прокурор.

По словам гособвинителя, Сечин "реально воспринимал угрозу Улюкаева", который занимал высокий пост, поэтому согласился передать требуемую взятку, а сразу после возвращения из Индии обратился по этому поводу в ФСБ России. Служба привлекла его к участию в оперативно-разыскных мероприятиях.

Прокурор отметил, что уже в ноябре между Сечиным и Улюкаевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого министр подтвердил намерение получить деньги по озвученным ранее требованиям и согласился приехать в назначенное время в офис "Роснефти" на Софийской набережной в Москве.

"В период с 17.00 до 17.25, находясь на территории офиса "Роснефти", 14 ноября 2016 года Улюкаев встретился с Сечиным, где последний лично передал министру чемодан с 2 миллионами долларов", — следует из оглашенных материалов.

Затем, согласно материалам дела, Улюкаев положил чемодан в свою служебную машину и попытался уехать, но был задержан сотрудниками ФСБ. В рублевом эквиваленте следствие оценило взятку в 133,4 миллиона.

Улюкаев утверждает о провокации Сечина и ФСБ

Улюкаев назвал эту историю "провокацией", которая, по его словам, была организована лично Сечиным и Олегом Феоктистовым — генералом ФСБ, возглавлявшим службу безопасности "Роснефти". Сечин, по словам экс-министра, сделал "ложный донос", на котором и строится все обвинение по делу.

Обвиняемый отметил, что "передача сумки была заранее спланирована сотрудниками ФСБ", которые "в течение нескольких недель, основываясь на ложных показаниях Сечина", ждали требований экс-министра о передаче взятки.

"Понимая, что требований не последует, Сечин сам позвонил мне и под предлогом обсуждения важных текущих вопросов деятельности компании и желания показать мне компанию уговорил меня приехать в "Роснефть", — сказал подсудимый.

Генерал Олег Феоктистов, по сообщениям СМИ, до августа 2016 года руководил шестой службой управления собственной безопасности ФСБ, а после был прикомандирован в "Роснефть" на должность руководителя службы безопасности и стал вице-президентом компании. А в марте Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

Допрос свидетелей, среди которых Сечин



В среду защита Улюкаева попросила суд вернуть дело в прокуратуру для устранения "существенных противоречий", но суд отказался и продолжил судебное разбирательство. Гособвинение предложило начать изучение доказательств с допроса свидетелей, первые должны дать показания на процессе 1 сентября.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлен гособвинением свидетелем по делу, но пока доподлинно не известно, направлялась ли ему повестка в суд и пожелает ли он дать показания на процессе.