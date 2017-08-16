В Кузбассе суд вынес приговор подростку, уговорившему друга убить родителей

КЕМЕРОВО, 16 авг — РИА Новости. Суд в Кемеровской области вынес обвинительный приговор жителям Таштагольского района, одному из которых 17 лет, второму — 18 лет, в жестоком убийстве родителей младшего из них с помощью гвоздодера, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В октябре 2016 года во время распития спиртного подросток рассказал приятелю о плохих отношениях с матерью и отчимом и предложил убить их. Приятель согласился пойти на преступление. Они пришли к ним в дом, подросток показал, где лежит гвоздодер, который был использован в качестве орудия преступления. Было темно, хозяева уже спали, поэтому сын освещал комнату, направив фонарь в потолок, а его приятель гвоздодером наносил удары мужчине и женщине по головам.

Как выяснили следователи, после этого они на машине отчима уехали в Новокузнецк, где катались по городу, затем подросток не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Злоумышленники сожгли верхнюю одежду и мобильные телефоны. Ведомство отмечает, что их заметили охранники рядом стоящего предприятия, дали им денег, чтобы те на автобусе уехали домой, а сами позвонили в полицию и сообщили о брошенном у дороги автомобиле. К этому моменту полицейские уже получили ориентировку на автомобиль и подозреваемых, увидев молодых людей без верхней одежды, схожих по приметам, их задержали для установления личности.

Позже выяснилось, что первой забеспокоилась мать 18-летнего молодого человека, когда тот не пришел домой ночевать. Она вместе с соседкой пошла к дому потерпевших. Увидев через окно неестественное положение тел родителей 17-летнего юноши на кровати, они вызвали полицейских.

"В зависимости от роли каждого обвиняемые признаны виновными в убийстве двух лиц, угоне автомобиля группой лиц по предварительному сговору, подстрекательстве и пособничестве в совершении убийства. Приговором суда 18-летнему молодому человеку назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, подростку — 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в ходе предварительного следствия 17-летний обвиняемый вину признал, сотрудничал со следствием, а его подельник от первоначальных признательных показаний впоследствии отказался и отрицал свою вину. По уголовному делу провели 19 судебных экспертиз, допросили 20 человек. При изучении личностей обвиняемых, выяснялось, что характеризовались они исключительно с положительной стороны, были студентами колледжей, ранее не судимы.

"Психолого-психиатрические экспертизы установили, что обвиняемые являются вменяемыми, никакими психическими заболеваниями не страдают, в момент совершения преступления своим действиям отдавали отчет, в принудительных мерах медицинского характера не нуждаются", — отметили в СУСК.