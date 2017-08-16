Пропавшую во Владивостоке девочку нашли в доме пенсионера

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Полицейские во Владивостоке вызволили семилетнюю девочку из квартиры пожилого местного жителя, который увел ребенка из магазина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, жительница краевого центра сообщила о пропаже дочери, после чего на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу и очевидцев, осмотрели детскую площадку, на которой последний раз видели ребенка.

"Установлено, что девочка, играя на улице, нашла деньги и направилась в ближайший магазин купить жевательную резинку. В магазине к ребенку подошел мужчина, взял ее за руку и увел в неизвестном направлении. Сотрудники полиции нашли квартиру, расположенную по улице 50 лет ВЛКСМ, в которой находился злоумышленник", — рассказала Волк.

Она подчеркнула, что сотрудники полиции вызволили ребенка и задержали 72-летнего местного жителя. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.