ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг – РИА Новости. Следователи на Сахалине проверяют информацию об избиении пенсионером ребенка на спортивной площадке в Корсакове, сообщает в среду пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

"Следственным отделом по Корсакову организовано проведение доследственной проверки данного факта на предмет наличия состава преступления", — говорится в сообщении.

Накануне в сети появилось видео с камер наблюдения, установленных на стадионе одной из школ в Корсакове. На нем видно, как несколько подростков играют в мяч, пожилой мужчина очень уверенно направляется к одному из них, тот успевает отпрыгнуть, а пенсионер с явной агрессией бьет по мячу. Затем он разворачивается и наносит несколько ударов другому подростку, в том числе ногой по лицу.

Отмечается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.