ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг – РИА Новости. Следователи на Сахалине проверяют информацию об избиении пенсионером ребенка на спортивной площадке в Корсакове, сообщает в среду пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.
Накануне в сети появилось видео с камер наблюдения, установленных на стадионе одной из школ в Корсакове. На нем видно, как несколько подростков играют в мяч, пожилой мужчина очень уверенно направляется к одному из них, тот успевает отпрыгнуть, а пенсионер с явной агрессией бьет по мячу. Затем он разворачивается и наносит несколько ударов другому подростку, в том числе ногой по лицу.
Отмечается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.