В Ставрополе возбудили дело после ДТП с участием пьяного полицейского

ПЯТИГОРСК, 16 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила дорожного движения и столкнулся с легковушкой, в результате чего двое погибли и пятеро пострадали, сообщает следственное управление СК по краю.

"По данным следствия, вечером 22 июля в свободное от службы время подозреваемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на автодороге "Северный обход" города Ставрополь, нарушил требование дорожного знака "Уступи дорогу" и допустил столкновение с легковым автомобилем LADA 217280", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате дорожно-транспортного происшествия пятеро пострадавших с полученными травмами госпитализированы в больницу, двое пассажиров легкового автомобиля LADA 217280, девушка и молодой человек, скончались на месте происшествия.

Дело возбуждено по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". "Подозреваемый задержан и по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в ведомстве.

Как сообщили в главном управлении МВД по Ставропольскому краю, по данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.