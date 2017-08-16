На Кубани около четырех тысяч жителей остались без воды из-за аварии

КРАСНОДАР, 16 авг — РИА Новости. Повреждение водопровода в станице Вышестеблиевской, которая насчитывает около 3,8 тысячи жителей, привело к прекращению подачи воды, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Как отмечает ведомство, информация о повреждении водопровода диаметром 200 мм в станице Вышестеблиевской Темрюкского района и прекращении подачи воды потребителям всего населенного пункта поступила дежурным в среду около 10.40 мск.

"К работам привлечена 1 бригада РЭУ филиала "Таманский групповой водопровод" ООО "Юг-водоканал" в количестве 6 человек, 4 единицы техники. Подвоз воды при необходимости осуществляется по заявкам через администрацию сельского поселения и ДС Филиала ТГВ ООО "Югводоканал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы планируется окончить в среду к 17.00 мск.