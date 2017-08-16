Супруги организовали в Кузбассе канал сбыта наркотического "шоколада"

КЕМЕРОВО, 16 авг — РИА Новости. Кузбасские полицейские перекрыли канал сбыта синтетического наркотика под названием "шоколад", организованного супругами 27 и 26 лет, которые специально для этого приехали в регион из ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в среду в областном главке МВД.

Пару иностранных граждан, проживающих в Ленинске-Кузнецком, задержали после проверки оперативной информации об их причастности к сбыту наркотических средств на территории области.

"По оперативным данным, задержанные в июне прибыли на территорию Кузбасса из страны ближнего зарубежья для организации канала сбыта синтетического наркотика. Подозреваемые заказывали в интернет-магазине реагент, а затем самостоятельно готовили наркотик и распространяли его на территории области бесконтактным способом, связываясь с клиентами посредством одного из интернет-мессенджеров", — сказали в ведомстве.

Правоохранители провели обыски в съемных квартирах задержанных в Кемерове и Ленинске-Кузнецком, а также по местам осуществления так называемых закладок с наркотиком. В результате изъято более 600 граммов синтетического наркотика и 60 граммов реагента.

"Полицейские располагают данными о причастности драгдилеров как минимум к 20 фактам сбыта наркотического "шоколада" в Ленинске-Кузнецком, Белове, Новокузнецке и Юрге", — уточнили в ГУМВД.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела по статье "приготовление к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы. По ходатайству следователя супруги заключены под стражу.