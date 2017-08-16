Число жертв ДТП в России за полгода уменьшилось на 10,5%

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число жертв дорожно-транспортных происшествий в России в первом полугодии 2017 года уменьшилось на 10,5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД.

"По данным статистики, за первое полугодие текущего года количество ДТП в России снизилось на 6,3%, число погибших в них людей – на 10,5%, раненых – на 5,5%", — сказал собеседник агентства.

По его словам, также снижение данных показателей отмечается практически во всех федеральных округах.

"Почти половина — 44% — всех ДТП в стране происходит в региональных центрах и городах федерального значения. Здесь также в целом отмечается снижение показателей аварийности. Количество ДТП уменьшилось на 4,9%, число погибших – на 10,9% и раненых – на 4,9%", — добавили в ведомстве.

Как сообщили в ГИБДД, на фоне общего снижения аварийности как в целом по стране, так и в крупных городах "продолжают проявляться признаки осложнения обстановки в менее крупных населенных пунктах".

"Например, в райцентрах и городах районного значения при снижении числа погибших на 3,2% отмечено незначительное увеличение количества ДТП на 0,1% и числа раненых на 3,3%", — рассказали в ГИБДД.

Кроме того, в малых населенных пунктах – поселках, селах — отмечается рост всех трех показателей аварийности: количества ДТП — на 8,2%, числа погибших – на 5,1% и раненых – на 12,7%.

"Снизилось количество ДТП и число погибших на автодорогах федерального значения вне городов и населенных пунктов — на 9,3% и 8,5% соответственно. При этом доля ДТП, совершенных на этих участках федеральных автодорог, составляет менее десятой части от их общего количества в стране (8,8%), а число погибших в них – почти четверть (24,1%)", — заключили в ведомстве.