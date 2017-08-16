Улюкаев обвинил Сечина в даче ложных показаний по делу о взятке

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил в Замоскворецком суде Москвы, что обвинения во взяточничестве против него основываются исключительно на ложных показаниях главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Экс-министр также утверждает, что в отношении него "ФСБ совершила провокацию взятки", которая была организована "на основании ложного доноса" Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова. "Данная провокация послужила основанием необоснованного возбуждения в отношении меня данного уголовного дела", — отметил бывший чиновник.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в среду заявил РИА Новости, что "суду представлены исчерпывающие материалы, которые позволяют доказать факт преступления", компания не будет комментировать выбранный адвокатами Улюкаева способ защиты.
Улюкаев не признает вину. Ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".