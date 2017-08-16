Подмосковный суд перенес рассмотрение жалобы Дадина

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья перенёс рассмотрение жалобы активиста Ильдара Дадина, известного тем, что он первым в России был осуждён за неоднократное участие в несанкционированных акциях, на его этапирование в карельскую колонию на 19 сентября в связи с истребованием доказательств, сообщил журналистам его адвокат Николай Зборошенко.

"Суд отложил заседание на 19 сентября, поскольку требуется некоторое время для получения этих доказательств", — сказал Зборошенко.

По его словам, судом были истребованы доказательства из Минюста, подтверждающие наличие оснований для отказа встречи Дадина с адвокатом в ноябре прошлого года, а также видеозаписи из ИК-7, сделанные на момент пребывания там активиста.

Ранее Зборошенко рассказал РИА Новости, что Дадин, в частности, просит суд признать незаконным решение ФСИН о его этапировании в карельскую колонию, а также наложение на него восьми взысканий со стороны администрации исправительного учреждения.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.