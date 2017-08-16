Жительница Чебоксар, избившая пятерых полицейских, получила условный срок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг – РИА Новости. Калининский районный суд Чебоксар приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно женщину, обвиняемую в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти, сообщает в среду СУСК по Чувашии.

По материалам дела, в ночь с 22 на 23 апреля злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения была доставлена в полицию по подозрению в нарушении общественного порядка в одном из кафе в Новоюжном районе Чебоксар. По данным следствия, "в ответ на требования успокоиться она чуть менее чем в течение одного часа нанесла пятерым сотрудникам правоохранительных органов удары ногами по ногам, а также ниже пояса".

Кроме того, еще находясь в кафе, "будучи недовольной правомерными действиями патрульных по пресечению нарушения ею общественного порядка, она оскорбила их в присутствии других граждан нецензурной бранью", добавляет СУСК.

"Доказательства, собранные следственным отделом по Калининскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летней местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 319 УК РФ и частью 1 статьи 318 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти). Ей назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

По информации следственного управления, свою вину она в полном объеме признала.