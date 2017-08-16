В Твери вынесли приговор матери, виновной в гибели своих детей при пожаре

ВОРОНЕЖ, 16 авг — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам условно жительницу Тверской области, из-за небрежности которой в пожаре погибли трое ее детей, сообщает в среду прокуратура региона.

Пожар в одноэтажном деревянном доме в поселке Красномайский по улице Ломоносова Вышневолоцкого района произошел 13 октября прошлого года. В огне погибли четырехлетний и 14-летний мальчики и 10-летняя девочка. Взрослых в момент трагедии дома не было. По данному факту СК возбудил дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Фигуранткой дела стала мать троих детей, которая купила этот дом весной 2016 года.

"Приговором Вышневолоцкого городского суда 30-летняя подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что женщина использовала четырехрозеточный электроудлинитель для подключения СВЧ-печи, холодильника и розжига газовой плиты.

"Причиной пожара послужило воспламенение сгораемых материалов от теплового эффекта аварийного режима работы электроудлинителя, к которому привел значительный нагрев в месте наращивания провода удлинителя. Кроме того, следы аварийного режима работы обнаружены на вилке шнура СВЧ-печи и в гнезде четырехместного удлинителя", — сообщает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, подсудимая перед трагедией "на длительное время покинула дом", оставив детей одних, а ее гражданский муж в это время находился на работе.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

На прошлой неделе в Тверской области суд приговорил к году и двум месяцам колонии-поселения жителя Спировского района, по вине которого 15 ноября 2016 в пожаре погибли его пятеро детей и жена. Мужчина установил в доме самодельный электронагревательный прибор, который перегрелся, произошло короткое замыкание, и деревянные конструкции дома оказались объяты пламенем.