В Твери вынесли приговор матери, виновной в гибели своих детей при пожаре

ВОРОНЕЖ, 16 авг — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам условно жительницу Тверской области, из-за небрежности которой в пожаре погибли трое ее детей, сообщает в среду прокуратура региона.
"Приговором Вышневолоцкого городского суда 30-летняя подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.
Выяснилось, что женщина использовала четырехрозеточный электроудлинитель для подключения СВЧ-печи, холодильника и розжига газовой плиты.
"Причиной пожара послужило воспламенение сгораемых материалов от теплового эффекта аварийного режима работы электроудлинителя, к которому привел значительный нагрев в месте наращивания провода удлинителя. Кроме того, следы аварийного режима работы обнаружены на вилке шнура СВЧ-печи и в гнезде четырехместного удлинителя", — сообщает надзорное ведомство.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
На прошлой неделе в Тверской области суд приговорил к году и двум месяцам колонии-поселения жителя Спировского района, по вине которого 15 ноября 2016 в пожаре погибли его пятеро детей и жена. Мужчина установил в доме самодельный электронагревательный прибор, который перегрелся, произошло короткое замыкание, и деревянные конструкции дома оказались объяты пламенем.