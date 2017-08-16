При пожаре в многоквартирном доме на Ямале погиб один человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг — РИА Новости. В результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Губкинский (ЯНАО) погиб один человек, сообщает в среду пресс-служба окружного управления МВД.
"На местах пожаров работают оперативные группы. Сотрудниками полиции устанавливаются причины возгорания, свидетели и очевидцы произошедшего. В результате пожаров погиб один человек (предварительная причина смерти отравление угарным газом)", — говорится в сообщении УМВД.
Как пояснили агентству в администрации города, около трех часов ночи по местному времени (1.00 мск) состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации под руководством главы города Сергея Бурдыгина.
По информации властей, пострадавшим от пожара будет выделена материальная помощь, в случае необходимости, будет оказана помощь в восстановлении документов. В настоящее время руководство муниципалитета встречается с погорельцами.