В Магаданской области нашли тайники с 650 килограммами икры

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пограничники ФСБ в Магаданской области нашли два тайника, в которых хранилось 650 килограммов икры лососевых рыб, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"Пограничным управлением ФСБ России по восточному арктическому району совместно с УМВД России по Магаданской области в 42 километре юго-западнее поселка Эвенск Магаданской области обнаружены два тайника, в которых находились 26 пластиковых контейнеров с икрой лососевых пород рыб общим весом 650 килограммов", — говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составляет 2,5 миллиона рублей. По данному факту ведется проверка.