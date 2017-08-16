Полиция Самары проверит видео с убийством котенка

САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Самарские полицейские проводят проверку в связи с размещением в интернете видео, где дети убивают котенка, сообщили РИА Новости в ГУМВД по области.

"По данному факту полиция проводит проверку для дальнейшего привлечения к ответственности. Другие подробности мы не сообщаем", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Предположительно видео было снято в городе Кинеле Самарской области.

Видео, где две девочки (на вид 13-14 лет) издеваются над животным, было опубликовано в одном из пабликов в социальной сети. Одна из девочек скрыла лицо с помощью медицинской маски. Подростки в начале записи говорят, что сегодня они будут играть в котика, затем показывают рыжего котенка. Школьницы по очереди бросают в стену животное, как мяч. Затем подростки учат бросать в стену котенка девочку помладше. В конце видео видно, как животное бьется в конвульсиях.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту сообщений об издевательствах несовершеннолетних над животным в Самарской области и оценить работу должностных лиц, которые контролируют условия жизни и воспитания детей.