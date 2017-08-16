В Кузбассе будут судить 17-летнюю девушку за аферу с интернет-магазинами

КЕМЕРОВО, 16 авг — РИА Новости. Несовершеннолетняя владелица фейковых интернет-магазинов из кузбасского города Прокопьевска предстанет перед судом за обман жителей нескольких регионов России, сообщили РИА Новости в среду в региональном главке МВД.

С сентября 2016 года по март 2017 года в кузбасскую полицию неоднократно обращались коллеги из ОВД регионов РФ, куда поступали заявления местных жителей о мошенничестве. Все они некоторое время назад делали заказы в интернете, однако после оплаты товары до покупателей так и не дошли. Полицейские установили, что перечисленные потерпевшими деньги были обналичены в Прокопьевске. Сотрудники местного уголовного розыска установили, что к хищению денежных средств причастна 17-летняя жительница города.

"Желая заработать на карманные расходы, она создала в популярной социальной сети пять фейковых страниц интернет-магазинов, реализующих вещи по сниженным ценам. В качестве иллюстраций якобы имеющегося в наличии товара злоумышленница использовала фотографии из интернета. Среди потенциальных покупателей она выбирала исключительно иногородних", — рассказали в ГУМВД.

Как выяснили правоохранители, подозреваемая предлагала отправить товар клиентам почтой при условии 100% предоплаты. Однако, как только прокопчанка получала деньги, вносила покупателей в "черный список" и прекращала общение с ними. В ходе следственных действий установлена ее причастность как минимум к 12 аналогичным преступлениям, жертвами которых стали жители Орловской, Иркутской областей, Бурятии, городов Нерюнгри и Анжеро-Судженска.

В итоге 17-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела, ей предъявлено обвинение по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба" (12 эпизодов), санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы. Материалы направлены на рассмотрение в Зенковский районный суд Прокопьевска.

"Сотрудники полиции рекомендуют быть предельно внимательными при совершении покупок в интернете. Приобретайте товары только на проверенных ресурсах и не переводите предоплату, если не уверены в надежности продавца. Низкая стоимость товара — уловка, которую зачастую используют мошенники", — добавили в ведомстве.