Жители города в КБР, эвакуированные из-за селя, вернулись в свои дома

ТЫРНЫАУЗ, 16 авг — РИА Новости. Более 400 жителей города Тырныауз в Кабардино-Балкарии, эвакуированных вечером во вторник из-за схода селя, утром в среду вернулись в свои дома, сообщил журналистам глава администрации Эльбрусского района Каншоубий Залиханов.

"Сегодня утром 425 человек, которые вчера были отселены к родственникам, вернулись в свои квартиры", — сказал Залиханов.

По его словам, вода, которая ночью подтопила подвалы двух жилых домов, ушла около 2.00 мск.

"Сегодня с пяти утра девять единиц тяжелой техники работают для отвода воды, скопившейся в виде озера, чтобы не допустить ее попадания в город. Это позволит нам полностью исключить возможность подтопления при повторном сходе селя", — отметил глава администрации. Он также уточнил, что селепропускной лоток справился с селем в течение прошедших двух дней, так как построен "очень профессионально".

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров в свою очередь сообщил, что с 10 утра среды сотрудники МЧС начнут очистку наносов, образованных селем, возле моста в районе ФЗО. "Также будет проведен поквартирный обход шести домов, попадающих в условную зону подтопления", — отметил собеседник агентства.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в настоящее время селевой поток значительно снизился.