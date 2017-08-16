Возгорание в цехе Челябинского электрометаллургического комбината потушено

ЧЕЛЯБИНСК, 16 авг – РИА Новости. Пожарные ликвидировали в среду возгорание в цехе №7 Челябинского электрометаллургического комбината, угрозы для населения и территории нет, погибших и пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Как сообщал ГУМЧС России по региону, около 8.00 по местному времени (около 6.00 мск) произошло загорание транспортерной ленты на Челябинском электрометаллургическом комбинате, был объявлен повышенный ранг пожара. В 8.45 (6.45 мск) пожар был локализован на площади 700 квадратных метров.

"Горение двух транспортерных лент на территории Челябинского электрометаллургического комбината ликвидировано в 9.00 (7.00 мск). Благодаря оперативным действиям работников предприятия и сотрудников МЧС удалось не допустить гибели и травматизма людей. На производственный процесс данное происшествие не повлияло. Угрозы для населения и территории нет", — говорится в сообщении.

МЧС уточняет, что пожарные работали по повышенному номеру сложности. Пожар был локализован и в дальнейшем успешно ликвидирован на площади 700 квадратных метров, при этом удалось не допустить перехода огня на соседние транспортерные ленты, добавляется в сообщении.

Из здания до прибытия пожарных подразделений эвакуировано 20 человек, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-центр.

В тушении пожара принимали участие силы и средства челябинского пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, энергослужбы, на месте работало руководство областного главка, добавил пресс-центр.