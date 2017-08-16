Возгорание в цехе Челябинского электрометаллургического комбината потушено

ЧЕЛЯБИНСК, 16 авг – РИА Новости. Пожарные ликвидировали в среду возгорание в цехе №7 Челябинского электрометаллургического комбината, угрозы для населения и территории нет, погибших и пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Горение двух транспортерных лент на территории Челябинского электрометаллургического комбината ликвидировано в 9.00 (7.00 мск). Благодаря оперативным действиям работников предприятия и сотрудников МЧС удалось не допустить гибели и травматизма людей. На производственный процесс данное происшествие не повлияло. Угрозы для населения и территории нет", — говорится в сообщении.
МЧС уточняет, что пожарные работали по повышенному номеру сложности. Пожар был локализован и в дальнейшем успешно ликвидирован на площади 700 квадратных метров, при этом удалось не допустить перехода огня на соседние транспортерные ленты, добавляется в сообщении.
Из здания до прибытия пожарных подразделений эвакуировано 20 человек, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-центр.
В тушении пожара принимали участие силы и средства челябинского пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, энергослужбы, на месте работало руководство областного главка, добавил пресс-центр.