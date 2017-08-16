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Происшествия

Возгорание в цехе Челябинского электрометаллургического комбината потушено

09:4016.08.2017
(обновлено: 09:42 16.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкТушение пожара. Архивное фотоТушение пожара. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 авг – РИА Новости. Пожарные ликвидировали в среду возгорание в цехе №7 Челябинского электрометаллургического комбината, угрозы для населения и территории нет, погибших и пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Ликвидация пожара на Кировском заводе в Петербурге. 12 июля 2017
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Как сообщал ГУМЧС России по региону, около 8.00 по местному времени (около 6.00 мск) произошло загорание транспортерной ленты на Челябинском электрометаллургическом комбинате, был объявлен повышенный ранг пожара. В 8.45 (6.45 мск) пожар был локализован на площади 700 квадратных метров.

"Горение двух транспортерных лент на территории Челябинского электрометаллургического комбината ликвидировано в 9.00 (7.00 мск). Благодаря оперативным действиям работников предприятия и сотрудников МЧС удалось не допустить гибели и травматизма людей. На производственный процесс данное происшествие не повлияло. Угрозы для населения и территории нет", — говорится в сообщении.

МЧС уточняет, что пожарные работали по повышенному номеру сложности. Пожар был локализован и в дальнейшем успешно ликвидирован на площади 700 квадратных метров, при этом удалось не допустить перехода огня на соседние транспортерные ленты, добавляется в сообщении.

Из здания до прибытия пожарных подразделений эвакуировано 20 человек, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-центр.

В тушении пожара принимали участие силы и средства челябинского пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, энергослужбы, на месте работало руководство областного главка, добавил пресс-центр.

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