В Калининграде изъяли более 160 килограммов незаконно добытого янтаря

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Правоохранители в Калининграде изъяли более 164 килограммов незаконно добытого янтаря, который продавали в магазинах и планировали поставлять за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мероприятия проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Калининградской области. Было установлено, что в Калининграде действует группа, которая занимается незаконным оборотом янтаря.

"Нелегально добытый ювелирно-поделочный камень сбывали через магазины. Кроме того, обнаружены товарно-транспортные документы об отправке янтаря-сырца в другие страны через российских и международных почтовых операторов, что свидетельствует о возможной контрабанде стратегически важных ресурсов за рубеж", — рассказала Волк.

По ее словам, всего в результате проведенных обысков обнаружено и изъято более 164 килограммов отборного янтаря-сырца и обработанного янтаря. Документов о легальности происхождения солнечного камня представлено не было.