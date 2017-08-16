На электрометаллургическом комбинате в Челябинске вспыхнул пожар

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в цеху на Челябинском электрометаллургическом комбинате, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Как сообщает ведомство, около 8.00 по местному времени (около 6.00 мск) произошло загорание транспортерной ленты на Челябинском электрометаллургический комбинате — ОАО "ЧЭМК", был объявлен повышенный ранг пожара. В 8.45 пожар был локализован на площади 700 квадратных метров.

"В 08.58 (мест) – ликвидация открытого горения на площади. На тушении пожара задействовано 56 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС 47 человек, 16 единиц техники", — говорится в сообщении.

​До приезда пожарных администрация предприятия эвакуировала около 20 работников цеха, погибших и пострадавших нет. Завод продолжает работу в штатном режиме, остановки производства не было, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-центра ГУМЧС России по региону Егор Пахомов.