В Омской области задержали рецидивиста, избившего жену топором

НОВОСИБИРСК, 16 авг – РИА Новости. Полицейские в Омской области задержали 55-летнего ранее судимого за убийство мужчину, который обухом топора до полусмерти избил жену и привязал к стулу пытавшегося вступиться за мать 30-летнего сына, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что ранее судимый за убийство сына и другие преступления 55-летний житель села Азово неоднократно избивал свою супругу на бытовой почве, однако женщина, боясь угроз и еще более жестокого обращения со стороны мужа, не сообщала об истязаниях в правоохранительные органы.

"Подозреваемый 1 августа 2017 года в очередной раз обухом топора жестоко избил супругу, причинив открытый перелом бедренной кости и другие телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья. За мать пытался вступиться 30-летний сын потерпевшей, однако подозреваемый, применяя насилие, привязал его к стулу, лишив свободы передвижения, после чего скрылся с места преступления", — сообщили в СК.

По данным следствия, на крики о помощи пришли соседи, которые на полу обнаружили женщину без сознания и вызвали скорую помощь. Ее удалось спасти, сейчас она лечится в больнице. На следующий день подозреваемый, дождавшись, когда сын ушел на работу, скрывая следы преступления, поджег дом и в течение нескольких дней прятался в различных местах на территории Азовского района.

"Благодаря совместным грамотно проведенным следственным и оперативным мероприятиям подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Следствие намерено избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Мужчине вменяются две статьи УК РФ: "покушение на убийство" и "незаконное лишение свободы".