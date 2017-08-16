На Ямале за ночь сгорели два жилых многоквартирных дома

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг — РИА Новости. Два двухэтажных многоквартирных дома сгорели за минувшую ночь в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в среду региональное управление МЧС.

Отмечается, что сообщения о пожарах в деревянных домах спасатели получили с разницей в 30 минут сразу после полуночи по местному времени.

По информации ведомства, один из домов пострадал на площади свыше 800 квадратных метров. При этом жильцы, несмотря на позднее время, смогли самостоятельно эвакуироваться. Ликвидация пожара длилась два часа.

"Благодаря профессиональным действиям пожарного караула жертв удалось избежать. Для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения на базе Детской школы искусств, питание также будет осуществляться за счет резервного фонда в пункте временного размещения", — заявили в управлении МЧС.

Второй двухэтажный жилой дом пострадал менее значительно — пожарным удалось ликвидировать огонь на площади 150 квадратных метров. Повреждены шесть квартир из 28, большую часть дома удалось спасти.

"Основные усилия были направлены на спасение людей. Жильцы, чьи квартиры были повреждены, также будут размещены в пункте временного размещения", — добавили в ведомстве.

Как пояснили агентству в управлении МЧС, угрозы расположенным вблизи пострадавших жилых домов зданиям и сооружениям нет, в настоящее время идет разбор сгоревших конструкций, после чего органы дознания приступят к выяснению причин и обстоятельств случившегося.