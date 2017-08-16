В Уссурийске завершат оценку ущерба от паводка за три дня

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. Архивное фото

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Власти Уссурийска планируют в течение трех дней завершить работу по оценке ущерба, нанесенного паводком жилым домам и участкам городского округа, сообщает администрация края.

Продолжается оценка ущерба в Уссурийском городском округе. Оценочные комиссии собирают заявления сразу на все виды выплат – как из краевого, так и из федерального бюджетов. Суммы варьируются в зависимости от ущерба.

По данным властей, уже принято 2,7 тысячи заявлений, обследованы 1,9 тысячи адресов – это 70% от общего числа пострадавших домов. Непригодными для проживания признаны уже 22 дома, доложил глава Уссурийска Евгений Корж.

Президентский полпред на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев, осматривая подтопленные территории, поинтересовался у главы города, когда будет выполнен 100% объем этих работ.

"Еще два-три дня", – ответил Корж.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 99 миллионов рублей для единовременной помощи пострадавшим. Единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей получат 9,9 тысячи человек. Краевые власти также выделяют средства на помощь подтопленцам. Уже проведены 339 выплат на 5,9 миллиона рублей. Губернатор Владимир Миклушевский направил еще почти 14 миллионов рублей пострадавшим гражданам.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. В зону стихии попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах был введен режим чрезвычайной ситуации. Все реки уже вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.