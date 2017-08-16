В Уссурийске завершат оценку ущерба от паводка за три дня

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Власти Уссурийска планируют в течение трех дней завершить работу по оценке ущерба, нанесенного паводком жилым домам и участкам городского округа, сообщает администрация края.
Продолжается оценка ущерба в Уссурийском городском округе. Оценочные комиссии собирают заявления сразу на все виды выплат – как из краевого, так и из федерального бюджетов. Суммы варьируются в зависимости от ущерба.
По данным властей, уже принято 2,7 тысячи заявлений, обследованы 1,9 тысячи адресов – это 70% от общего числа пострадавших домов. Непригодными для проживания признаны уже 22 дома, доложил глава Уссурийска Евгений Корж.
Президентский полпред на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев, осматривая подтопленные территории, поинтересовался у главы города, когда будет выполнен 100% объем этих работ.
"Еще два-три дня", – ответил Корж.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 99 миллионов рублей для единовременной помощи пострадавшим. Единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей получат 9,9 тысячи человек. Краевые власти также выделяют средства на помощь подтопленцам. Уже проведены 339 выплат на 5,9 миллиона рублей. Губернатор Владимир Миклушевский направил еще почти 14 миллионов рублей пострадавшим гражданам.
Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. В зону стихии попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах был введен режим чрезвычайной ситуации. Все реки уже вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.
Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.
Из-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.
В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.
На данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.
Более пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.
В пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.
В результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.
В Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.
Жители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.
Ливнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.
Рельсовая колея разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае.
Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске.
Основные аварийно-восстановительные работы в подтопленном Приморье власти планируют завершить до конца этой недели.