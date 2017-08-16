В Приморье рассмотрят рассмотрят вопрос об оказании помощи подтопленцам

Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. Архивное фото

Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Правительство РФ в четверг рассмотрит вопрос выделения средств для жителей Приморья, пострадавших от паводка, сообщил в ходе осмотра подтопленных территорий Уссурийска полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Ранее сообщалось, что подготовлен проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда свыше 650 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Приморья, потерявшим имущество.

"В четверг на правительстве будем рассматривать вопрос оказания помощи, уже подготовлено постановление правительства… Я думаю, что решение соответствующее правительство примет. Уже сегодня Дмитрий Медведев принял решение 99 миллионов на помощь пострадавшим выделить, ну а дальше мы будем исходить из того, что вы посчитаете, какой будет ущерб, и, исходя из ущерба, будем решать", — сказал Трутнев в ходе осмотра, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, в подтопленных районах нужно вести активную работу. "Надо, чтобы люди не ждали. Деньги-то мы найдем, надо, чтобы работы осуществлялись вовремя, чтобы люди не ходили, не понимая, что будет с их домом", — добавил полпред.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.