В Приморье рассмотрят рассмотрят вопрос об оказании помощи подтопленцам

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Правительство РФ в четверг рассмотрит вопрос выделения средств для жителей Приморья, пострадавших от паводка, сообщил в ходе осмотра подтопленных территорий Уссурийска полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Ранее сообщалось, что подготовлен проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда свыше 650 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Приморья, потерявшим имущество.
"В четверг на правительстве будем рассматривать вопрос оказания помощи, уже подготовлено постановление правительства… Я думаю, что решение соответствующее правительство примет. Уже сегодня Дмитрий Медведев принял решение 99 миллионов на помощь пострадавшим выделить, ну а дальше мы будем исходить из того, что вы посчитаете, какой будет ущерб, и, исходя из ущерба, будем решать", — сказал Трутнев в ходе осмотра, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, в подтопленных районах нужно вести активную работу. "Надо, чтобы люди не ждали. Деньги-то мы найдем, надо, чтобы работы осуществлялись вовремя, чтобы люди не ходили, не понимая, что будет с их домом", — добавил полпред.
Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.
Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.
Из-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.
В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.
На данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.
Более пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.
В пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.
В результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.
В Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.
Жители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.
Ливнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.
Рельсовая колея разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае.
Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске.
Основные аварийно-восстановительные работы в подтопленном Приморье власти планируют завершить до конца этой недели.