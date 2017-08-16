В Приморье собирают школьные принадлежности для детей

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Власти Приморья объявили сбор школьных принадлежностей и одежды для детей из потопленных районов края, чтобы помочь им подготовиться к учебному году, сообщает администрация региона.

Сейчас собирается информация о потребностях семей, пострадавших от паводка, в том числе и в школьных принадлежностях.

"По уже переданным сведениям, в Михайловском районе больше всего детей, которые нуждаются помощи к новому учебному году — 865 учащихся разных классов, 423 ребенка в Хасанском районе. В списке вещей, которые необходимы к новому учебному году, школьная и спортивная одежда, ранцы, канцелярия. С удовольствием примем все, что необходимо для детского творчества: альбомы для рисования, карандаши, краски, фломастеры, пластилин", — говорит директор труда и соцразвития края Лилия Лаврентьева.

Желающие помочь собраться в школу детям из подтопленных районов могут передать вещи в территориальные отделы краевого департамента труда и социального развития или филиалы Приморского центра соцобслуживания населения.

Также в крае также открыт счет для благотворительных взносов в адрес пострадавших от наводнения. Его номер указан на сайте администрации Приморья.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.