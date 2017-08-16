В Приморье восстановили размытые паводком пути на хасанском направлении

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Восстановлено движение поездов на участке Барановский — Хасан Дальневосточной железной дороги, нарушенное из-за паводка в Приморье, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).

От паводка на прошлой неделе пострадали перегоны Баневурово — Барановский, Раздольное — Кипарисово на Транссибе, а также перегоны Барановский — Оленевод, Оленевод — Веневитино и Пожарский — Бамбурово на хасанском направлении.

"Транссибирский участок был открыт для движения в обоих направлениях 8 августа, а сегодня поезда пошли и по хасанской ветке", — сообщает ДВЖД.

Восстановительные работы велись круглосуточно, в отдельные дни было задействовано до 600 человек. Также на путях работали почти 100 военных путевого батальона Восточного военного округа. Было привлечено 5 восстановительных поездов.

Всего паводок повредил свыше 100 участков железнодорожного пути общей протяженностью более 12 километров, 19 мостов и 8 водопропускных труб.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.