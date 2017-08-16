Приморцам выделили дополнительные средства на компенсации после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Власти Приморья направили пострадавшим от паводка жителям края еще 13,6 миллиона рублей, сообщает администрация края.

"Третье постановление на выплату компенсаций из краевого бюджета гражданам… подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Документ предусматривает еще 898 выплат на общую сумму 13,6 миллиона рублей. Ранее в пострадавшие районы из краевого бюджета направлены два транша на сумму 5,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным властей, люди постепенно получают деньги. Из резервного фонда администрации Приморского края проведены 339 выплат. Также продолжается сбор информации о пострадавших для выплат из федерального бюджета — по 10 тысяч рублей в качестве единовременной материальной помощи, по 50 тысяч рублей — за частичную потерю имущества, по 100 тысяч — за полную.

Накануне сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 99 миллионов рублей для оказания единовременной помощи пострадавшим от паводка приморцам.

"Составляем списки граждан на выплату средств из федерального бюджета — 99 миллионов рублей. Готовим распоряжение на компенсации в размере 10 тысяч рублей для 9900 человек. На сегодняшний день поступили комплекты документов от трех муниципалитетов: Уссурийска, Михайловского и Надеждинского районов", — сказала директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева.

По данным краевого главка МЧС РФ, за последние сутки вода ушла из 12 жилых домов и 30 придомовых территорий. Остаются подтопленными 5 домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске.

Приморье продолжает ликвидацию последствий паводка, который вызвали мощные ливни в начале прошлой недели. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.