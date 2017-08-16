В городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии уменьшилась мощность повторного селя

НАЛЬЧИК, 16 авг — РИА Новости. Мощность повторного селя, сошедшего на город Тырныауз в Кабардино-Балкарии во вторник, значительно спала, сообщает администрация Эльбрусского района республики.

Днем в понедельник в городе Тырныауз Эльбрусского района по пойме реки Герхожан-Су начался сход селевого потока, вызванного таянием ледников. В зону схода селя жилые дома и социальные объекты не попали, никто не пострадал. В превентивных целях спасатели эвакуировали 300 жильцов двух девятиэтажных домов. В городе снесло пешеходный мост, в целях безопасности было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный-Азау. На территории района объявлен режим ЧС муниципального уровня.

Утром во вторник эвакуированные жильцы вернулись в свои дома. Вечером во вторник произошел повторный сход селя. Вследствие частичного перекрытия русла реки Баксан уровень реки поднялся на 50 сантиметров. Из близлежащих домов эвакуировано более 400 человек. Большинство из них размещено у родственников, в пунктах временного размещения находятся два человека. Организованы медицинская и психологическая помощь, доставка воды и продовольствия, аварийные и экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы. На месте происшествия работают 310 человек и 55 единиц техники.

"В настоящее время уровень реки Баксан снижается. Вода из мест затопления в Тырныаузе постепенно уходит. Спала мощность селевых потоков, на данный момент по селепропускному каналу идет грязная водяная масса без обломочных материалов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы районной администрации, для решения оперативных вопросов на месте работает комиссия во главе с премьер министром КБР Алием Мусуковым.