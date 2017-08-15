Больше 400 человек эвакуировали из домов в Тырныаузе в КБР из-за схода селя

НАЛЬЧИК, 15 авг – РИА Новости. Больше 400 человек эвакуированы из своих домов в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии из-за угрозы подтопления в результате повторного схода селя, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР Кантемир Беров.

Днем в понедельник в городе Тырныауз Эльбрусского района по пойме реки Герхожан-Су начался сход селевого потока, вызванного таянием ледников. В зону схода селя жилые дома и социальные объекты не попали, никто не пострадал. В превентивных целях спасатели эвакуировали 300 жильцов двух девятиэтажных домов. В городе снесло пешеходный мост, в целях безопасности было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный — Азау. На территории района объявлен режим ЧС муниципального уровня.

Утром во вторник эвакуированные жильцы вернулись в свои дома. Вечером во вторник произошел подъем селевой массы, селевой поток вновь пошел малыми волнами. Власти приступили к эвакуации населения из районов подтопления в места временного размещения. На месте организованы медицинская и психологическая помощь, доставка воды и продовольствия, аварийные и экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы. Оперативные бригады в срочном порядке устраняют последствия чрезвычайной ситуации.

"Из близлежащих домов эвакуировано более 400 человек. Большинство из них размещено у родственников, в пунктах временного размещения находятся два человека", — сказал Беров.

Позже ГУМЧС уточнило информацию: всего в городе развернуты три пункта временного размещения вместимостью 1150 человек. В резерве имеются два пункта временного размещения (школы №3, №4).

На месте происшествия работают силы и средства от регионального управления МЧС по КБР, органы местного самоуправления, а также экстренные службы Эльбрусского района — всего 310 человек, из них от МЧС — 171 человек.