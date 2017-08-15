Против мужчины, убившего хозяйку квартиры в Балашихе, завели дело

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следователи в Московской области возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в убийстве женщины при его выселении из квартиры в Балашихе, сообщает Следственный комитет России.
"Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.
По данным СК, подозреваемого задержали, в ближайшее время его доставят к следователю на допрос.