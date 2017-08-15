Против мужчины, убившего хозяйку квартиры в Балашихе, завели дело

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следователи в Московской области возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в убийстве женщины при его выселении из квартиры в Балашихе, сообщает Следственный комитет России.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о многодетной матери. Собеседник агентства пояснял, что она пришла с судебными приставами в квартиру, которая по решению суда отошла ей в собственность. Мужчину в этот момент должны были выселить, он долго не открывал, а затем набросился на женщину с ножом.

"Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

По данным СК, подозреваемого задержали, в ближайшее время его доставят к следователю на допрос.