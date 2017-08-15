Жителей города Тырныауз в КБР снова эвакуируют из-за схода селя

НАЛЬЧИК, 15 авг – РИА Новости. Эвакуация жителей города Тырныауз началась вечером во вторник из-за угрозы подтопления в результате повторного схода селя, сообщает пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.

Днем в понедельник в городе Тырныауз Эльбрусского района по пойме реки Герхожан-Су начался сход селевого потока, вызванного таянием ледников. В зону схода селя жилые дома и социальные объекты не попали, никто не пострадал. В превентивных целях спасатели эвакуировали 300 жильцов двух девятиэтажных домов. В городе снесло пешеходный мост, в целях безопасности было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный-Азау. На территории района объявлен режим ЧС муниципального уровня. Утром во вторник эвакуированные жильцы вернулись в свои дома. Вечером во вторник произошел подъем селевой массы, селевой поток вновь пошел малыми волнами.

​"Началась эвакуация населения из районов подтопления в места временного размещения. Просьба сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности, строго следовать предписаниям МЧС", — говорится в сообщении.

"Есть большая вероятность перекрытия реки Баксан. Вода может пойти в город. Люди оповещены, паники нет", — приводит пресс-служба слова премьер-министра КБР Алия Мусукова.

​По данным пресс-службы, на месте организованы медицинская и психологическая помощь, доставка воды и продовольствия, аварийные и экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы.

"Сформированы оперативные бригады, которые в срочном порядке устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — уточняет пресс-служба.