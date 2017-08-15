Суд продлил арест обвиняемым в хищениях при строительстве резиденции Путина

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста четырём обвиняемым в хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласно версии следствия, глава ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада" Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя Сергей Привалов и Дмитрий Родионов подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Кюнеру, Литвинову, Перевалову и Торчинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 ноября", — решил суд.

Трое фигурантов — экс-глава компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский, предприниматель Сергей Привалов и гендиректор компании "Стройфасад" Владислав Кюнер — заключили со следствием сделку о сотрудничестве. Требование следствия о продлении срока ареста Каминову суд рассмотрит в среду.

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.